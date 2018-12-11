Михаил Ходорковский о протестах в России и Франции

Все мы помним, что уже после первых массовых протестов декабря 2011 года напуганные Путин и президент Медведев анонсировали целый пакет политических уступок: от возвращения (в усеченном, правда, виде) прямых губернаторских выборов до перераспределения бюджетов и полномочий в пользу регионов. Потом, по мере затухания протеста, свои обещания Кремль начал забывать, выхолащивать или превращать в нечто прямо противоположное.

Этот обман семилетней давности много говорит о власти, но еще больше об обществе. Макрон и участники французского уличного протеста находятся в принципиально иной ситуации: все, что Макрон пообещал, ему уже не забрать обратно, а митингующие, сняв желтые жилеты, не превратятся в жертв избирательных утренних полицейских облав.

А еще во Франции не появится драконовский закон «О митингах», полицейские не начнут врать под присягой, а парижские суды не перестанут слушать адвокатов.

И самое печальное. Во Франции после любых массовых беспорядков откат все равно будет к Свободе, Равенству, Братству. А у нас самый мирный протест пока неизбежно заканчивается «вопросом вопросов» – будут ли силовики стрелять на поражение, если кресло под Путиным вдруг качнется чуть сильнее.