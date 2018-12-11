Павел Чиков о сопротивлении сотрудничеству «ВКонтакте» с властями

В октябре мы подали первый иск пользователя «ВКонтакте» - сотрудницы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой - к администрации социальной сети. Суть в том, что ВК по запросу башкирского Центра «Э» предоставил контактную информацию, сессии и другие сведения о частной жизни. Эти сведения были нужны даже не самой полиции, а управлению Роскомнадзора.

Мы были уверены, что «ВКонтакте» будет сопротивляться привлечению к ответственности за антипользовательские действия. Поэтому иск был подан один и пробный. Ожидания полностью оправдались, причем, в защиту «ВКонтакте» (у которого головной офис в Петербурге) выступили судьи районного суда по месту его нахождения. Вначале судья приостановил движение по иску, запросив у истицы согласие на разглашение пользовательских данных других (!) упомянутых в ответе ВК в адрес полиции лиц. Затем затянул на 1,5 месяца, а в конце вовсе отказал в принятии иска по надуманным основаниям.

Таким образом, по мнению властей, «ВКонтакте» вправе произвольно разглашать пользовательские данные без их и судебного разрешения полиции, а пользователи при этом не вправе даже инициировать судебное разбирательство по этому поводу. Как говорится, какие еще нужны доказательства.

Но планы замять историю и вывести «ВКонтакте» из-под удара не сработают.

1. На отказ суда в принятии иска к «ВКонтакте» будет подана частная жалоба в городской суд Санкт-Петербурга. В случае отказа и там, будет первое дело пользователя «ВКонтакте» о нарушении неприкосновенности частной жизни в ЕСПЧ.

2. Сейчас готовятся еще два иска к «ВКонтакте» от других пользователей, столкнувшихся к аналогичными действиями. Мы будем инициировать по два новых процесса в ответ на каждый отказ суда в принятии иска пользователя к «ВКонтакте». Каждый столкнувшийся с отказом, будет уходить в Страсбург.

Прошу всех пользователей «ВКонтакте», столкнувшихся с разглашением своих данных полиции и другим госорганами, обратиться к нам за помощью в подготовке и подаче иска в соцсети (при наличии оснований).

Источник