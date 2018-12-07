Срок ареста Льва Пономарева сокращен

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу защиты директора движения «За права человека» Льва Пономарева и принял решение сократить срок административного ареста до 16 суток.

Освободить Пономарева просили многие известные люди. В том числе, члены Совета по правам человека при президенте России и Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

5 декабря Тверской суд Москвы признал Льва Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых акции. за репост в Facebook сообщения об акции «За наших и ваших детей», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В документе отмечалось, что страница правозащитника открыта к просмотру другим пользователям и что у него более 8 тыс. подписчиков.

Акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которые организовали родители обвиняемых, прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В Москве и Санкт-Петербурге мероприятия не были согласованы с властями.

Дорогомиловский суд Москвы сегодня продлил домашний арест фигурантам дела «Нового величия» до 13 марта.



В движении «За права человека» заявиляли ранее, что акция проводилась в формате народного схода, без плакатов и лозунгов, что не требует согласования с органами власти.

«Мы уверены, что решение об изоляции Льва Пономарева на столь длительный срок принято в связи с подготовкой «Марша за мир. Против насилия», намеченного на 16 декабря, инициатором и одним из заявителей которого выступил правозащитник. В минувший понедельник он подал в мэрию Москвы соответствующее уведомление. Мы также считаем этот суд местью спецслужб за активное участие Льва Пономарева в делах «Сети» и «Нового Величия», — говорится в заявлении организации.

3 декабря Пономарев подал в мэрию Москвы уведомление о проведении 16 декабря «Марша за мир. Против насилия». Шествие запланировано как ответ на «ползучий захват власти силовиками, на применение ими пыток и провокаций, на ужесточение политических репрессий, направленных, прежде всего, против политически активной молодежи». Предлагаемый маршрут шествия — от кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова. После этого организаторы хотят провести митинг.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации экстремистского сообщества. Сотрудник правоохранительных органов предложил активистам преобразовать чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». По делу «Сети» проходят 11 человек, которые, по версии следствия, участвовали в террористическом сообществе. Они якобы готовили вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что из них пытками заставляли дать признательные показания.