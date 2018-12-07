Татьяна Москалькова просит суд освободить Льва Пономарева

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась Мосгорсуд с просьбой пересмотреть постановление Тверского суда Москвы об аресте правозащитника Льва Пономарева.

Москалькова обращает внимание на возраст и наличие болезней правозащитника, а также обстоятельства, связанные с его личностью и характером совершенного правонарушения, говорится на сайте омбудсмена.

«Считаю данное наказание несоразмерным и не учитывающим всех обстоятельств дела, в частности, преклонный возраст, наличие болезней, род общественной деятельности <…> исходя из принципа гуманизма, милосердия и справедливости прошу пересмотреть постановление Тверского районного суда г. Москвы от 5 декабря 2018 года в отношении Пономарева Л.А.», — сказано в обращении.

Накануне немедленного освобождения Пономарева потребовали члены Совета по правам человека при президенте России.

Пономарева арестовали на 25 суток за пост в Facebook об акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Адвокаты подали апелляцию в Мосгорсуд и жалобу в ЕСПЧ.

