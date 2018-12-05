Михаил Ходорковский о Льве Пономареве

Льва Александровича Пономарева после сочиненного обвинения и такого же идиотского суда арестовали на 25 суток. Не остановил ни возраст - Пономареву 77 - ни то, что замахнулись на одного из самых уважаемых и боевитых российских правозащитников. Понятно, что своих оппонентов Пономарев представляет ничуть не хуже. Почитайте его публичные высказывания - то, против чего Пономарев всю жизнь борется, сегодня и до него дотянулось.

• "Движение «За права человека» имеет региональную сеть по всей России и осуществляет защиту по всему спектру прав человека, начиная от пыток и убийств и заканчивая социальными и трудовыми правами, и ведет большую работу по объединению различных гражданских инициатив, препятствуя окончательному превращению России в «полицейское государство»" (август 2018)

• "Российские граждане вправе считать себя столь же свободными, как и живущие в демократических странах, им так же свойственны такие понятия как, сочувствие и солидарность. Надеюсь, они не противоречат каноническому списку так называемых «духовных скреп» российского населения" (август 2018)

• "Мы не боремся с государством, мы оппонируем тем чиновникам и госструктурам, которые нарушают конституцию и законодательство Российской Федерации, говоря доходчиво, мы защищаем простых граждан от «Левиафана», в качестве которого чаще всего, выступает силовики" (июнь 2018)

• "Наступления на свободы граждан во многих случаях настолько избыточны, что уже само государство осуществляет экстремистские действия против своих граждан. Государственный экстремизм можно условно разделить на несколько направлений: законодательный экстремизм, правоприменительный экстремизм, насилие в полиции и ФСИН" (октябрь 2017)

• "Есть все основания утверждать, что Россия вернулась к практике массовых политических репрессий в рамках административного судопроизводства" (май 2017)

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