Леонид Невзлин о деле израильского премьера

Полиция Израиля рекомендовала выдвинуть обвинительное заключение против премьер-министра по так называемому «делу №4000». Биньямина Нетаниягу могут обвинить в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Что таится за столь тяжелыми обвинениями? Конверты с наличными? Схемы вывода сотен миллионов долларов из бюджета страны в офшоры? Нет, что-то более важное. Если вкратце, то Нетаниягу подозревают в том, что он содействовал интересам крупнейшей коммуникационной компанией страны Bezeq. Ради того, чтобы интернет-сайт Walla, принадлежащий владельцу этой же компании, позитивно освещал деятельность премьера. Критиковал пореже, хвалил почаще.

Почему это более важно? Потому что любая попытка ограничить деятельность прессы – будь то силой, уговорами или подкупом - губительна для демократии.

Свобода слова и сила прессы в Израиле мешают многим. Президент Моше Кацав - тот самый, против которого несколько женщин не побоялись подать обвинения в сексуальных домогательствах, и которому Путин по этому поводу говорил с усмешкой «мы все вам завидуем!» - кричал на пресс-конференции: «Второй телеканал жаждет моей крови!». Крики не помогли, суд отправил его в тюрьму. В 1977 году газета «ХаАрец» сообщила о заграничном счете Ицхака Рабина – и тому пришлось уйти в отставку. Благодаря прессе израильтяне знают подробности дел Эхуда Ольмерта, Арье Дери, многих других высокопоставленных лиц.

Свобода слова – залог благополучия любого государства. Нравится ли это Нетаниягу? Едва ли. Его негативное отношение к критике в свой адрес известно.

Израиль, однако – не Египет, в котором, по данным Freedom House, в 2016 году было известно о 25 арестованных журналистах. И не Турция, в которой арестованы многие критики Эрдогана. И не Россия, где только в 2017 году были убиты как минимум 5 журналистов, а в 2018 году выпал из окна Максим Бородин, расследовавший дело ЧВК «Вагнера».

Но, может быть, Нетаниягу завидует Путину - единоличному правителю своей страны, окруженному лишь соловьевыми и киселевыми? Забрав себе все главные портфели – обороны, иностранных дел, здравоохранения, премьер не хотел бы делиться властью с кем бы то ни было. Процитирую тут заявление, сделанное сегодня бывшим министром обороны, и бывшим боевым командиром Нетаниягу, Моше (Буги) Яалоном: "Нетаниягу обвиняет полицию, кидается на следователей, и развязывает кампанию подстрекательства против генинспектора полиции, который покидает свою должность, как последний преступник. Даже если окажется, что все подозрения против Нетаниягу - правда, они будут лишь малой толикой относительно того вреда, который он наносит понятию «правовое государство».

Главный враг всех склонных к авторитаризму правителей - пресса. С ней надо разбираться в первую очередь. Путин громил НТВ и ОРТ, Нетаниягу «реформировал» Управление общественного вещания, расколол Второй телеканал, пытался подчинить себе не только сайт Walla, но и крупнейший в Израиле издательский концерн «Йедиот Ахронот». Столь беспрецедентной атаки на СМИ Израиль еще не знал. А потому нынешний процесс по «делу №4000» - это проверка на прочность не столько для Нетаниягу, сколько для Израиля.