Леонид Волков об «Умном голосовании»

Несколько ответов на часто распространенные сомнения по поводу нашего амбициозного нового проекта — «Умного голосования» (по итогам первых дней после его очень успешного запуска).

1. Вы призываете голосовать за сталинистов?

Нет, мы призываем голосовать против ЕР; суть нашего проекта только и исключительно в этом. Да, выборы в РФ полностью деградировали, и на них нет нормальных кандидатов. Тем не менее, даже в этих условиях можно придумать такой вариант поведения, который нанесет правящий партии максимальный ущерб — и мы его придумали. Да, наша стратегия приведет к тому, что кандидаты от КПРФ, ЛДПР и прочих псевдооппозиционных партий получат больше мандатов, чем получили бы при естественном ходе вещей. Да, эти мандаты получат весьма неприятные люди. Но все равно это будет лучше, чем монополия ЕР.

Можно на это вот как посмотреть: вот сейчас в среднем при выборах в региональный парламент в каждом округе кандидат от ЕР получает около 40% голосов, кандидат от КПРФ, скажем, 20%, кандидат от ЛДПР — 15%, кандидат от СР — 10%, ну и так далее. И в итоге ЕР получает 100% мандатов, выиграв каждый округ — набрав всего 40% голосов. Наша стратегия приведет к тому, что, наверное, КПРФ получит 20% мандатов (там, где мы поддержим их кандидата) и ЛДПР получит 15% мандатов (там, где их кандидат будет самым сильным неединороссом) и Яблоко что-то получит и так далее. А ЕР, может быть, останется с 40% мандатов в тех округах, где мы не сможем опрокинуть их кандидата путем консолидированного голосования.

Ну так и что получится? По крайней мере — по меньшей мере! — получится состав регионального парламента, в куда больше степени отвечающий предпочтениям избирателей, это уже само по себе хорошо. А в лучшем случае — получим разрушение монополии ЕР, возрождение политической конкуренции, возвращение реальной политической жизни в регион. Ведь все псевдооппозиционеры сидят тихо и не хрюкают, пока у ЕР подавляющее большинство и они все равно ничего решить не могут — им ничего не остается тогда, кроме как во всем поддакивать правящей партии в обмен на подачки и объедки с барского стола. А ну как ЕР утратит большинство? А ну как местные квазиоппозиционные жулики решает, что больше не хотят довольствоваться подачками? Будет интересно!

2. Все эти партии — филиалы Единой России, как можно их поддерживать! И даже если кандидаты от них победят, потом они сразу в ЕР вступят.Ну во-первых, см. предыдущий пункт: филиалы-то филиалы, но до поры до времени. Это пока для них оптимальная стратегия быть филиалами — они ей следуют. Как только ветер переменится, они быстро вспомнят, что вообще-то были оппозиционерами, и всегда были против. И вступают они в ЕР, потому что это для них, как для политических субъектов, находящихся в унылом меньшинстве, есть оптимальная стратегия. А не будут в меньшинстве — по-другому заговорят.А во-вторых, вот что я вам хочу сказать: а вы в Прекрасной России Будущего себе как парламент любого уровня представляете? Что, там 90% мест у партии Навального будет? Нет, конечно (и хорошо). Там будет каждой твари по паре. И придется в этом и с этим как-то работать, строить коалиции, взаимодействовать. Ну вот чем больше политиков получит практический опыт существования в такой среде — тем для будущего страны лучше.Ну и, конечно, напомню еще раз про пресловутые "спящие институты": да, КПРФ и ЛДПР омерзительны, но для многих избирателей голосование за них остается эффективной формой легального протеста, так они "показывают фигу" власти — надо этим пользоваться.Поражение ЕР на выборах любого уровня — официальный вотум недоверия власти. Это не опросы социологов, это официально задокументированный факт, признаваемый самой властью. Фактически — это такая акция протеста. Только здесь власть не может "отказать в согласовании" и прислать ОМОН. (Ну то есть может — в Приморье ровно это и пытались сделать — но это прямо себе дороже им выходит). Вполне такая стратегия: "Не пускаете на улицу? Придем на избирательный участок!".Обратите внимание, как нервно они сами реагируют на истории в Приморье и Хакасии, сколько сил было брошено на отчаянные попытки все же переизбрать единороссов-губернаторов в Хабаровске и Владимире. Если бы им было "все равно" — этого бы не было, очевидно.

3. Почему вы опять как флюгеры меняете стратегию: то у вас "голосуй за любую другую", то "голосуй за нас", то "бойкот". Почему бы вам уже не определиться?

Стратегия наша не меняется уже много лет, и заключается в том, чтобы наносить власти максимально возможный политический ущерб легальными методами. Митингами и расследованиями. Общественными кампаниями и судами. Видеороликами и региональными штабами. И выборами тоже, да — умным поведением на выборах. А умное поведение — это не биться лбом об стенку; это — пробовать разное; это — действовать по ситуации; это — понимать, что лучше всего работает.

В 2011 году это была кампания «голосуй за любую другую» (и ух как она сделала им больно! вынудила огромные фальсификации под угрозой утраты большинства в Госдуме и вызвала к жизни все современное протестное движение) — а в 2013 году это была мэрская кампания. В 2017 году это была кампания за выдвижение Навального в президенты (она позволила сконцентрировать огромные ресурсы, достучаться до десятков миллионов людей и открыть штабы по всей стране) — а в 2018 году, конечно, кампания бойкота, потому что мы видели, как власть всеми силами работает на явку — и работали против них.

Естественно, выборы очень разные: одномандатные и многомандатные округа, депутаты и губернаторы, мажоритарная система и списочная, региональные и муниципальные. Единой формулы быть НЕ МОЖЕТ, и проект «Умное голосование» ее не предполагает. Где-то вдруг допустят нашего кандидата — и тут ясно, надо всем навалиться за него; где-то прямо "нашего" не будет, но будет близкий к нам, приличный или условно-приличный и с неплохими шансами — окей, поддержим. А где-то (чаще всего) не будет такого варианта — и все же будет реальная возможность сделать ЕР больно, сорвать их планы, сделать так, чтобы выборы прошли не по их сценарию — окей, будем делать так.

И вот «Умное голосование» поможет в этом скоординироваться и достичь максимального эффекта. Поэтому оно и умное!

4. Ну и в чем здесь нанесение политического ущерба, если вместо гнусных единороссов депутатами станут не менее гнусные квазиединороссы?

Депутатами все равно кто-то станет. Выборы — местные, региональные — это как стихийное бедствие, мы никуда от них не денемся. И мы, как мне кажется, весьма наглядно продемонстрировали за последние годы, что с этими выборами происходит — нормальных кандидатов не пускают и снимают пачками; каждый раз предлагают выбор между клоунами, упырями и мерзавцами.

Можно сокрушаться. Можно опускать руки. Можно стоять во всем белом и говорить: "вот когда будут нормальные кандидаты — тогда и проголосую". А можно пытаться каждые конкретные выборы использовать для расшатывания монополии ЕР, для раскачивания лодки.

P.S.: Отдельно хочется снова посмотреть в пустые глаза адептам темника «Навальный пытается всех подмять под себя и не терпит конкуренции». Вот, смотрите — раздаем голоса сотнями тысяч.

P.P.S.: Разумеется, призываю: записывайтесь сами и записывайте всех. Это же как работает — чем больше в проекте участников, тем больше ресурс, которым мы располагаем для реального влияния на исход выборов, тем в большей степени региональные политики будут заинтересованы в этом ресурсе и сами будут работать на него.

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