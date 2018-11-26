Майкл Макфол о России как главной угрозе безопасности в мире

Он полагает, что введение новых санкций — абсолютная необходимость. И вот как он аргументирует свою позицию:

«При президенте Владимире Путине Россия стала самой большой угрозой миру и суверенитету других народов. Россия вторглась в два соседних государства — Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году — изменив границы обеих. Путин развернул свои вооруженные силы в Сирии в 2015 году, чтобы поддержать безжалостного диктатора Башара Асада, который, не проявляя уважения к суверенитету своего народа, совершил против него военные преступления. Путин нарушил суверенитет США в 2016 году, используя несколько средств, включая кражу и публикацию частных данных, размещение информации в СМИ, социальных сетях с помощью ботов, троллей и поддельных аккаунтов, пытаясь повлиять на исход наших президентских выборов. В 2018 году Путин и его режим нарушили британский суверенитет, совершив покушение на бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля.

Это не обычные инструменты внешней политики; это преступные действия. Россия при Путине в течение последних нескольких лет все чаще выступала в роли государства-изгоя, нарушая законы, нормы и ценности международной системы.

Если Трамп сам не предпримет действий к сдерживанию последовательных нарушений суверенитета других стран со стороны Путина, Конгресс США должен подтолкнуть его администрацию к этому. За преступления должны быть предусмотрены наказания. Новые экономические санкции являются необходимым инструментом наказания за незаконное, воинствующее поведение России.

Недавно были введены несколько законопроектов о новых санкциях, в том числе Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DAASKA), Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act (DETER) и Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act of 2018. Конгресс должен объединить лучшие элементы этих законопроектов, в один новый, который должен лечь на стол президента до дня выборов в ноябре. Несколько принципов должны служить руководством для принятия такого закона.

Во-первых Трамп должен подписать закон о превентивных санкциях, которые вступят в силу автоматически в ответ на будущее враждебное поведение России. Во-вторых, продолжающаяся российская незаконная деятельность должна быть встречена новыми санкциями. Например, каждый день, когда Россия поддерживает сепаратистскую войну на востоке Украины, следует понимать как новую незаконную российскую акцию. Вместо того, чтобы просто поддерживать первоначально введенные санкции в ответ на вмешательство России в Украину, законодатели США должны закрепить закон для усиления санкций, если российское правительство продолжит свое незаконное поведение. В-третьих, санкции должны быть реализованы в ответ на конкретные действия России или будущие действия, с тем чтобы можно было снять конкретную санкцию, в случае прекращения конкретного действия России. В-четвертых, будущие санкции должны в первую очередь ориентироваться на чиновников правительства России, государственные организации, долговые инструменты, выпущенные правительством России, предприятия, принадлежащие или контролируемые российским государством, а также субъекты традиционных и социальных медиа, принадлежащие государству или контролируемые государством. Частные лица и компании не должны подвергаться санкциям, если их прямая поддержка российского внешнеполитического поведения не может быть доказана. В-пятых, следует принять новое законодательство, которое устраняет анонимность собственности корпораций, недвижимости и переводов средств за границу через юридические фирмы. Это обеспечило бы большую прозрачность в отношении российских инвестиций и экономической деятельности за рубежом. В-шестых, злоупотребление Кремлем Интерпола — путем ненадлежащего использования как международных ордеров на арест, так и международных арестных предупреждений в политических целях — должно быть прекращено. Как указано в Разделе 707 Закона DAASKA, Конгресс и администрация Трампа должны кодифицировать в законодательстве конкретные санкции, которые правительство США будет применять для предотвращения будущих попыток злоупотребления процедурами Интерпола.

Будут ли новые законы о санкциях изменяться поведением Путина? Навряд ли. Будет ли угроза новых санкций сдерживать будущее поведение Путина, особенно в отношении вмешательства в наши выборы? Может быть. Будет ли новый закон о санкциях означать, что Америка решит сдерживать действия Путина? Абсолютно. Санкции морально оправданы в ответ на вопиющие, незаконные действия. Демонстрация решимости защищать международные законы и нормы имеет важное значение для долгосрочного сохранения международного порядка.

И помните, что российское правительство продолжает осуждать американские санкции. В ответ на сообщения прессы о новых ограничениях премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции против российских банков станут «декларацией экономической войны» и что Россия будет возмещать потери «экономически, политически или, при необходимости, другими средствами». Ясно, что санкции имеют значение. Ясно, что поэтому Конгресс должен действовать и принять новое законодательство о санкциях этой осенью».

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