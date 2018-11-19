Дмитрий Гудков о выборе нового главы Интерпола

Про возможный выбор главой Интерпола генерал-майора Прокопчука сейчас пишут много и зачастую не очень разбираясь в теме. А важно понимать три вещи.

Первая: Интерпол – это бюрократическая международная организация, одна из основных функций которой – удовлетворять запросы разных входящих в нее стран, то есть помогать в розыске тех или иных лиц. И вникать в то, какие там ордера за политику, а какие за дело, она обычно себя не утруждает. При этом российский чин в Интерполе, конечно, будет еще более активно закрывать глаза на абсурдные российские запросы – поэтому сегодня Генпрокуратура и закричала, что Браудер отравил Магнитского.

Вторая: как совершенно верно отмечает Роман Попков , голосуют в Интерполе не только цивилизованные в европейском смысле страны, но и те, где людей казнят самыми изощренными способами и где правят диктаторы, от Мадуро до Эрдогана. Так что у российского кандидата шансов изрядно.

Третья: (цитирую «Грани») «C 1940 по 1942 годы Интерпол возглавлял ставленник Гитлера обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, начальник Гестапо и один из инициаторов «окончательного решения еврейского вопроса». Теперь будет возглавлять ставленник Путина. Международного сотрудничества полиции в те годы практически не было, но остальные страны-участницы почему-то не решились снять с должности эсэсовца или расформировать организацию. Об этом позаботились два британских разведчика, в июне 1942 года убившие Гейдриха в Праге. Впрочем, в 1943 году эту же должность занял другой генерал СС - Эрнст Кальтенбруннер, преемник Гиммлера и главный куратор нацистских концлагерей. Он оставался на своем посту до конца войны, а в 1946 году был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала».

Так что пора уже разочароваться в Интерполе, как и в ООН и прочих международных организациях. Вытащить себя за волосы из нынешнего болота сможем только мы сами.