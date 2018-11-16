Объявлены лауреаты XI сезона премии «Просветитель»

В Москве вручили премии «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском языке.Награду в номинации «Естественные и точные науки» получил Сергей Ястребов за книгу «От атомов к древу: введение в современную науку о жизни». В номинации «Гуманитарные науки» победителями стали Сергей Зотов, Михаил Майзульс и Дильшат Харман за книгу «Страдающее Средневековье».«В этом году жюри пришлось как никогда сложно: приятно отметить высокий уровень работ финалистов «Просветителя»-2018. С одной стороны, жюри могло выбрать любую книгу, а с другой — довольно сложно выбрать между хорошим, оченьхорошим и почти таким же хорошим, — сказал председатель жюри АлексейСемихатов. — Приятно, что в этом году жюри работало как одно целое, как душапремии, которая впитала в себя аргументы «за» и «против», и пришла кединственно правильному решению. Не сказать, что это было просто, норезультат, которым мы все довольны, достигнут».В следующем году премия «Просветитель» пополнится новой номинацией «Просветитель.Digital» для интернет-проектов. В преддверии нового сезона первых двух ее лауреатов назвал Дмитрий Зимин. Ими стали Леонид Млечин, ведущий популярный блог по истории, и Михаил Зыгарь за проекты «1917», «Карта истории», «1968.digital».Лауреаты премии получили по 700 тыс. руб.Премия «Просветитель» учреждена в 2008 году Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 года премия проходит при поддержке Zimin Foundation