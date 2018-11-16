Общественность допустили к рассмотрению дела о границе Ингушетии и Чечни в КС

Конституционный суд России допустил Всемирный конгресс ингушского народа к участию в деле о приграничном споре с Чечней. Также он допустил и группу депутатов Народного собрания Ингушетии. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее конгресс ингушского народа обратился в КС России с просьбой допустить его к участию в деле, так как, по мнению заявителей, главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова нельзя назвать представителем всего ингушского народа — он не избирался на прямых всенародных выборах. Кроме того, его обращение в Конституционный суд РФ в отрытых источниках не опубликовано, а такая непрозрачная ситуация лишает жителей республики высказать собственное мнение по вопросу.

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении границы 26 сентября, это вызвало массовые протесты в Ингушетии. Конституционный суд республики признал договор незаконным. Евкуров, в свою очередь, не признал полномочия КС Ингушетии и обратился в Конституционный суд России.

Открытое заседание КС России состоится 27 ноября в Петербурге.