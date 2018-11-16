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Реконструкцией аэропорта Соловков займется компания Тимченко

16.11.2018

Компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко получила контракт на реконструкцию аэропорта на Соловках за 2,6 млрд рублей. Компания стала единственным участником конкурса. Реконструкцию профинансируют из областного бюджета, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Реконструкцией Соловецкого архипелага занимаются федеральные и региональные власти. Контролируется вопрос из Москвы. В апреле президент Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Возглавил его бывший глава Службы внешней разведки и экс-премьер Михаил Фрадков.

«Ограниченность территории острова и его изолированность создают ряд проблем, связанных с большим количеством контрактов, разобщенностью в схемах доставки грузов при реставрации монастыря и строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры поселка Соловецкий», — объяснял тогда это решение губернатор Архангельской области Игорь Орлов. По его словам, ключевые работы организованы через новый фонд, пишет «Би-би-си».

В ходе реконструкции аэропорта будет реконструирована взлетно-посадочная полоса, что позволит аэропорту принимать двухмоторные турбовинтовые самолеты Bombardier Q400, которых, правда, нет в парках местных авиакомпаний. В ходе реконструкции будут также полностью перестроены старый аэровокзал, построены склад, рулежные дорожки, стоянки для летательных аппаратов и аэродромной техники, обновлено световое оборудование, электрическая сеть.

В 2018 году сумма госконтрактов «Стройтрансгаза» превысила 18 млрд руб. Крупнейший из них — реконструкция автомобильной дороги в подмосковном Жуковском за 6,7 млрд руб. Также компания будет строить морской порт в Геленджике за 4,5 млрд руб. Журнал Forbes включил Тимченко в число королей российского госзаказа. В рейтинге этого года сказано, что его компании получили подряды на сумму 36 млрд руб.

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