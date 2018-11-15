Экс-замглавы МИД Георгий Кунадзе: Страдания немолодого Путина

С облегчением покидая недобрую Францию, хозяин России направился в далекий, но такой близкий Сингапур, где надеялся обрести душевный покой в кругу приветливых хозяев азиатских стран, привыкших жить по понятиям, как все нормальные люди. Основания для оптимизма у него были: в отсутствие заносчивого хозяина США, озабоченного дрязгами со своими продажными журналюгами, хозяин России просто по определению не мог не стать главной звездой предстоящей сходки.

Эти надежды, увы, оправдались не вполне. Верный себе хозяин России чисто по понятиям опоздал на стрелку с хозяином Сингапура. Время ожидания составило всего один час, что, казалось бы, автоматически возвышало ничтожный город-государство над такими великими державами как Германия и Япония. К удивлению хозяина России, вместо того чтобы по достоинству оценить этот жест доброй воли, надменный азиат неожиданно оскорбился и, сославшись на занятость, вообще отменил назначенную стрелку. Она состоялась только на следующий день, причем несуразно статный хозяин Сингапура имел наглость оказаться на целую голову выше коренастого хозяина России. В итоге разговора толком не получилось: пока хозяин Сингапура нес какую-то пургу, хозяин России думал только о том, как бы укоротить его на эту дурацкую голову.

Правда, беседа с вежливым хозяином Японии прошла в целом неплохо: дежурное опоздание хозяина России он принял как должное и сделал вид, что поверил обещанию когда-нибудь скоро заключить многострадальный мирный договор.

А потом вообще случился облом: на входе в зал заседаний хозяина великой России попросили пройти через рамку металлоискателя. Потеряв от изумления дар речи, он подчинился. И зазвенел тревожным набатом. Потом в наступившей вдруг гнетущей тишине он долго выкладывал из карманов металлические предметы. Какие именно, было толком не разглядеть за широкими спинами охраны. В итоге, в зал заседаний хозяина России все же пустили, а продажные журналюги запустили слух о том, что одним из обнаруженных у него металлических предметов был ветхозаветный наган Дзержинского.

Достигнутая в последний момент договоренность о беседе хозяина России с вице-хозяином США дело не поправила. В сущности, она лишь добавила оскорбление к нанесенным хозяину России многочисленным обидам.

- Куда бы еще поехать, - думал хозяин России, уносясь прочь из недоброго Сингапура. – Нешто в Африку?