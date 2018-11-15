Алексей Навальный: Большая победа

Аргументы путинского правительства полностью разгромлены.

Мы выиграли по всем семи случаям задержаний и арестов, рассматривавшимся в деле.

Признано нарушения всех статей Европейской конвенции, на которые мы жаловались.

Самое главное: признано нарушение 18 статьи. Политическая мотивированность арестов.

Было совсем неочевидно, что мы этого добьёмся. По России ЕСПЧ не признавал 18 статью уже лет 15. Последний раз это было аж дело Гусинского.

Ни в одном из моих прежних дел не было 18 статьи.

Признание 18-й статьи по арестам и задержаниям — это серьезное изменение практики Европейского суда и не факт, что он был готов пойти на неё.

Если честно, то я готовился к тому, что мы сегодня выиграем по всем статьям, кроме 18 и мне придётся делать хорошую мину при плохой игре. Ну, типа, победа, но самого важного нет.

И это всё же случилось. Мало того, Решение судей было 3 против 14. То есть подавляющее большинство судей склонились в нашу сторону. Не буду вам забивать голову юридическими подробностями, но — поверьте — это ужасно важно.

Решение, очевидно, будет иметь значение для дальнейшей практики и оно имеет большое значение даже не для меня самого, а для огромного количества людей по всей России, которых регулярно хватают и сажают по очевидным политическим мотивам. Всем это очевидно, но правительство России всегда могло сказать: даже ЕСПЧ не считает эти дела политическими. Теперь уже так не сделаешь.

Поздравляю всех юристов. Поздравляю и благодарю всю замечательную команду адвокатов, работавших над делом. Поздравляю вообще всех нормальных людей, кто приветствует торжество правосудия.

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