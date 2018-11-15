В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело об истязании учительницей школьника

После того как в СМИ появилась информация о том, что учительница одной из школ Комсомольска-на-Амуре избила школьника, региональное управление Следкомитета возбудило уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«В ходе следствия будут установлены условия жизни и воспитания ребенка в семье. Следственными органами будет дана оценка действиям (бездействию) должных лиц учебного заведения, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе следствия будут тщательно установлены причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений», — говорится в сообщении СУ СКР по Хабаровскому краю.

Накануне в интернете появилось видео, на котором видно, как женщина избивает ученика в коридоре школы. «Ты кто, я спрашиваю? Ты кто такой? Кто тебе позволяет так вести? Ты, почему мешаешь всем?», — говорит при этом она. Инцидент произошел в школе № 37 Комсомольска-на-Амуре. СМИ со ссылкой на свидетелей сообщали, что мальчик мешал учителю вести урок.