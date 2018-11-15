На фоне проблем в экономике Китай ужесточает цензуру

В Китае до минимальных в истории упали темпы роста кредитования, сократилась продажа недвижимости, а розничные продажи и промпроизводство растут все более медленными темпами, но для читателей деловых и экономических новостей в Китае этих проблем почти не существует.

Как пишет Financial Times (публикацию приводят «Ведомости»), в то время как мир обсуждал введенные США в сентябре новые пошлины на китайские товары на $200 млрд, посетители сайтов интернет-гигантов Tencent и Baidu видели совсем другие заголовки — о том, как Коммунистическая партия Китая «под предводительством Си Цзиньпина» обустраивает отдаленный Нинся-Хуэйский автономный район.

По мере нарастания проблем экономическая информация стала подвергаться все более жесткой цензуре, как до того — политическая. В последние месяцы чиновники, отвечающие за пропаганду, регулярно дают распоряжения не клеветать на экономику, рассказали FT на условиях анонимности более десятка журналистов и редакторов влиятельных китайских изданий.

По словам журналистов, такие темы, как сокращение расходов потребителями, долговые проблемы местных органов власти, увольнения в обанкротившихся частных компаниях и неэффективность государственных, все чаще становятся запретными. Изданиям также не разрешают использовать словосочетание «торговая война» и объяснять проблемы в экономике торговыми противоречиями с США. Контролирующие СМИ чиновники указывают редакторам, про что не стоит писать и какие уже вышедшие публикации снять с сайтов. При этом они звонят по телефонам, а не пишут, чтобы их письма и сообщения нельзя было распространить.