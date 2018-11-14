Эмигрировавший во Францию анархист пожаловался на угрозы от ФСБ

Анархист Святослав Речкалов, который эмигрировал во Францию после того, как на него завели дело о нападении на московское отделение «Единой России», рассказал об угрозах со стороны ФСБ.

Об этом пишет «МБХ Медиа». Речкалов предположил, что ФСБ считает его лидером анархистов, при этом он затруднился ответить, почему.

«После захвата Telegram-канала «Прометей» мне начали писать с аккаунта создателя канала, угрожая достать меня во Франции», — сказал активист.

Речкалов также рассказал о том, что на «Прометее» разместили фотографию другого задержанного анархиста Вячеслава Лукичева после допроса и надпись: «Вскоре здесь окажутся его друзья».

Святослава Речкалова задержали 14 марта. Его подозревали в том, что вместе с другими анархистами он разбил окно офиса партии «Единая Россия» в районе Ховрино и бросил дымовую шашку. После задержания он жаловался на пытки электротоком и избиения. Когда активиста отпустили под подписку о невыезде, он уехал во Францию.