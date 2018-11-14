Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете судебных клеток

Об этом сообщает РБК. В документе предлагается запретить «любые защитные кабины, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины». Авторы законопроекта предлагают внести соответствующие изменения в ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ (уважение чести и достоинства личности).
Документ разработали сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Алексей Александров, Людмила Бокова и Ахмат Салпагаров. По их мнению, общество негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в «клетках». В пояснительной записке авторы документа отметили, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые, помещенные в защитную кабину, оказываются физически и психологически изолированы от судебного заседания. В первую очередь это касается контакта со своим адвокатом и, соответственно, реализации его права на получение квалифицированной юридической помощи. Вопрос о том, на что будут заменены клетки, будет согласовываться между соответствующими ведомствами, которые отвечают за безопасность участников процесса, пояснил РБК Андрей Клишас.
В июле спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы «мечтают», чтобы клетки изъяли из помещений, где рассматриваются судебные дела. Она поручила Клишасу разобраться в вопросе.