Экс-комиссар «Наших» вошла в топ-30 молодых предпринимателей США и Канады по версии Forbes

В рейтинг молодых успешных бизнесменов, деятелей науки и искусства США и Канады 30-до-30 Forbes попала бывший комиссар и пресс-секретарь молодежного прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова.

Она стала одной из трех россиян в списке. Рейтинг состоит из 20 разделов, каждый из которых представляет разные отрасли. В раздел входит по 30 человек. Дрокову включили в «Венчурный капитал» как основателя фонда Day One Venture, который инвестирует в стартапы и помогает им с коммуникациями. До создания этого фонда она работала в Runa Capital и затем стала вице-президентом компании-разработчика Acronis.

Мария Дрокова вступила в движение «Наши» в возрасте 15 лет. В 2009 году она анонсировала акцию движения по метанию обуви в портреты тогдашних президентов Михаила Саакашвили, Джорджа Буша и Виктора Ющенко На форуме «Селигер» в том же году она поцеловала Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра. В 2012 году датский режиссер Лизе Бирк Педерсен посвятила Дроковой документальный фильм «Поцелуй Путина», в котором показала, в частности, смену политических взглядов девушки.