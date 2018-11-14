Экс-комиссар «Наших» вошла в топ-30 молодых предпринимателей США и Канады по версии Forbes

В рейтинг молодых успешных бизнесменов, деятелей науки и искусства США и Канады 30-до-30 Forbes попала бывший комиссар и пресс-секретарь молодежного прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова.
Она стала одной из трех россиян в списке. Рейтинг состоит из 20 разделов, каждый из которых представляет разные отрасли. В раздел входит по 30 человек. Дрокову включили в «Венчурный капитал» как основателя фонда Day One Venture, который инвестирует в стартапы и помогает им с коммуникациями. До создания этого фонда она работала в Runa Capital и затем стала вице-президентом компании-разработчика Acronis.