СК проверит сообщения о нарушении членом банды Цапков режима заключения

Об этом сообщается на сайте ведомства. В заявлении сказано, что ход проведения доследственной проверки будет взят на контроль в центральном аппарате СК. В рамках проверки ведомство должно «дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности».
При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений главой СК Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.
Ранее СМИ опубликовали фотографии Вячеслава Цеповяза из колонии, на которых видно, как заключенный поедает крабов и шашлыки. Расследование по делу банды Сергея Цапка началось после убийства семьи фермера Сервера Аметова и его гостей в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края. Следствие сочло Цеповяза приближенным Цапка и признало виновным в хищении 3,5 млн руб., а также в материальном поощрении членов банды Цапков.