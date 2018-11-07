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Иван Жданов: хорошо, что Ищенко пошел на выборы

07.11.2018

Понятно, что на выборы его не пустят
Очень хорошо, что Андрей Ищенко решил выдвинуться самовыдвиженцем на выборах Приморья. 
Понятно, что на выборы его не пустят. 
Это полезно для того, чтобы в очередной раз показать, что все процедуры выдвижения и регистрации кандидата созданы только для того, чтобы не пускать реальных кандидатов. Чем больше об этом будет знать людей, тем больше будет выходить на митинги. 
Вот из последних выступлений Путина: 
«Мы с Эллой Александровной говорили по поводу фильтров, о которых здесь было сказано. Да, над этим, разумеется, надо подумать. Но что приходит в голову? Наш опыт последних выборов.
Смотрите, и в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться, и не смогли этого сделать. Значит, фильтры не являются таким строгим ограничением волеизъявления граждан». 
Они являются ограничением. Просто поддержка у вас настолько слабая, что даже вы со всеми этими ограничениями просто не можете выиграть и приходиться нагонять Сурайкинско-Митвольскую команду клоунов, а реальных кандидатов не пускать. 
Еще иногда можно услышать, что Путин ничего не боится. А что это как не трусость? Избегать дебатов, выборов – это трусость. 
А еще будет забавно наблюдать как в очередной раз Памфилова будет надувать щеки и говорить, что у нас самые чистые и честные выборы. Удивляюсь, как они сами не смеются над тем, что говорят.

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