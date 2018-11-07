Иван Жданов: хорошо, что Ищенко пошел на выборы

Очень хорошо, что Андрей Ищенко решил выдвинуться самовыдвиженцем на выборах Приморья.Понятно, что на выборы его не пустят.Это полезно для того, чтобы в очередной раз показать, что все процедуры выдвижения и регистрации кандидата созданы только для того, чтобы не пускать реальных кандидатов. Чем больше об этом будет знать людей, тем больше будет выходить на митинги.Вот из последних выступлений Путина:«Мы с Эллой Александровной говорили по поводу фильтров, о которых здесь было сказано. Да, над этим, разумеется, надо подумать. Но что приходит в голову? Наш опыт последних выборов.Смотрите, и в Приморье, и в Хакасии, и во Владимирской области губернаторы, несмотря на наличие фильтров, претендовали на то, чтобы переизбраться, и не смогли этого сделать. Значит, фильтры не являются таким строгим ограничением волеизъявления граждан».Они являются ограничением. Просто поддержка у вас настолько слабая, что даже вы со всеми этими ограничениями просто не можете выиграть и приходиться нагонять Сурайкинско-Митвольскую команду клоунов, а реальных кандидатов не пускать.Еще иногда можно услышать, что Путин ничего не боится. А что это как не трусость? Избегать дебатов, выборов – это трусость.А еще будет забавно наблюдать как в очередной раз Памфилова будет надувать щеки и говорить, что у нас самые чистые и честные выборы. Удивляюсь, как они сами не смеются над тем, что говорят.