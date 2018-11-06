Леонид Волков: из Глацких сделают козла отпущения

Из этой спортсменки Глацких, свердловского областного молодежного министра, сейчас, ясное дело, сделают козла отпущения.

Уволят, еще и выяснится, что оба ее высших образования фейковые, и, не удивлюсь, что в ее департаменте финансовые нарушения завелись. Что-нибудь такое.

Все это — для того, чтобы показать, что она — исключение, они все не такие. И вот это и будет в миллион раз большим лживым лицемерием, чем откровенности чиновницы Глацких на очередном совершенно бессмысленном заседании в заброшенном и загибающемся уральском городке.

Потому что она — не исключение, а правило. Ярчайший образчик системы, в которой все — не на своем месте (как бывшая спортсменка, олимпийская чемпионка, пристроенная на синекуру), все — воруют, все — с фейковыми дипломами и диссертациями и все — ненавидят свою «работу» и эти несчастные маленькие городки, где им приходится совершать ритуальные танцы на ничего не значащих мероприятиях.

Чиновницу Глацких уволят, но для нее ничего не изменится. Что гораздо печальнее — ничего не изменится для детей из Кировграда, у которых старшие товарищи Ольги Глацких давным давно украли будущее.