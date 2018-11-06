Леонид Волков: из Глацких сделают козла отпущения

Из этой спортсменки Глацких, свердловского областного молодежного министра, сейчас, ясное дело, сделают козла отпущения.
Уволят, еще и выяснится, что оба ее высших образования фейковые, и, не удивлюсь, что в ее департаменте финансовые нарушения завелись. Что-нибудь такое.
Потому что она — не исключение, а правило. Ярчайший образчик системы, в которой все — не на своем месте (как бывшая спортсменка, олимпийская чемпионка, пристроенная на синекуру), все — воруют, все — с фейковыми дипломами и диссертациями и все — ненавидят свою «работу» и эти несчастные маленькие городки, где им приходится совершать ритуальные танцы на ничего не значащих мероприятиях.Чиновницу Глацких уволят, но для нее ничего не изменится. Что гораздо печальнее — ничего не изменится для детей из Кировграда, у которых старшие товарищи Ольги Глацких давным давно украли будущее.
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