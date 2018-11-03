Григорий Явлинский о кибердоносах

В Госдуме начали обсуждать проект закона о создании кибердружин для отслеживания в интернете «нежелательных» постов пользователей. Власти хотят легализовать работу троллей и привлечь к киберстукачеству еще тысячи добровольцев, которые за вознаграждение с помощью доносов будут отправлять под суд и за решетку каждого, чей комментарий покажется им «противоправным». Что им будет казаться «противоправным», подумайте сами.Президент же сказал, что цифровизация — это один из приоритетов. Так что цифровизация доносов и репрессий будет очень даже в тренде.