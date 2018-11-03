Close

#В блогах

Григорий Явлинский о кибердоносах

03.11.2018

Президент же сказал, что цифровизация — это один из приоритетов. Так что цифровизация доносов и репрессий будет очень даже в тренде
В Госдуме начали обсуждать проект закона о создании кибердружин для отслеживания в интернете «нежелательных» постов пользователей. Власти хотят легализовать работу троллей и привлечь к киберстукачеству еще тысячи добровольцев, которые за вознаграждение с помощью доносов будут отправлять под суд и за решетку каждого, чей комментарий покажется им «противоправным». Что им будет казаться «противоправным», подумайте сами. 

Президент же сказал, что цифровизация — это один из приоритетов. Так что цифровизация доносов и репрессий будет очень даже в тренде.

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.