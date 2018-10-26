Михаил Фишман о деле ЮКОСа

15 лет назад, 25 октября 2003 года, арестовали Ходорковского. Арест висел в воздухе с сентября. Сам Ходорковский, конечно, тогда не думал, что его посадят на 10 лет в тюрьму и ограбят — тогда это действительно было трудно себе представить, — но был морально готов к тому, что придется какое-то время провести за решеткой.Примерно за неделю до ареста — а Ходорковский тогда летал с лекциями из одного региона в другой, — он сказал в одном из интервью местному телевидению: «Меня совершенно не волнуют деньги. Я много раз начинал сначала, эта часть меня не волнует. Если бы я считал, что у нас в стране невозможно построить нормальное демократическое общество, я бы давно уехал. Но я верю, что это возможно. Просто для этого кто-то должен первый не испугаться. Я не боюсь».А через несколько дней генеральный прокурор Устинов зайдет за санкцией на арест к Путину, тот ответит: «Действуйте по закону», и страна совершит исторический поворот в никуда — пройдет точку невозврата, как потом скажет Андрей Илларионов, тогда еще экономический советник Путина.