Елена Батурина возглавила рейтинг богатейших женщин РФ по версии Forbes

Шестой год подряд богатейшей женщиной России остается Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. За год ее состояние увеличилось на $200 млн и составило $1,2 млрд. Таковы данные экспертов Forbes.

С пятой на вторую позицию поднялась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук с $600 млн. 2017 год был успешным для компании: выручка интернет-магазина выросла на 40% до 63,8 млрд руб. На третьем месте находится Елена Рыболовлева с состоянием $600 млн.

В этом году в рейтинге пять новичков, отмечает журнал. Одним из них стала акционер холдинга En+ Полина Дерипаска, супруга Олега Дерипаски — она на 22-м месте в рейтинге богатейших женщин. Появление Полины Дерипаски в списке — это очередное свидетельство, что в рейтинге с каждым годом становится все больше нынешних или бывших членов семей миллиардеров и представителей политической элиты. Семейные связи есть у четырех из пяти новичков. Кроме Полины Дерипаски, это Лидия Михайлова, Лилия Ротенберг и Ирина Герасименко, пишет Forbes

Лилия Михайлова — жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева, ей принадлежит 75% семейной компании, которая, в свою очередь, владеет более 80% акций мясоперерабатывающего холдинга. Лилия Ротенберг — дочь миллиардера Аркадия Ротенберга. В апреле 2018-го Лилия стала владельцем 33%-ной доли в компании TPS Real Estate, управляющей шестью торговыми комплексами. Раньше эта доля принадлежала ее отцу, а затем брату, Игорю Ротенбергу. Ирина Герасименко — жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья. До перехода на государственную службу Кожемяко занимался рыболовецким бизнесом, а Герасименко стала акционером компании «Преображенская база тралового флота».

Совокупное состояние 25 участниц списка превысило $9 млрд.