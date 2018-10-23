Илья Яшин о переговорах в ЦИК

Сегодня я выступал в Центризбиркоме в рамках дискуссии об изменении предвыборных законов. Задача у меня простая: отстоять право независимых кандидатов на участие в выборах. В частности — в выборах московского парламента, которые состоятся в следующем году.

После круглого стола Элла Памфилова пригласила меня в кабинет и сказала, что услышала мои аргументы и готова помогать. Я попросил ее взять на контроль вопрос с регистрацией кандидатов на московских выборах. Вроде бы договорились.

Не знаю, выйдет ли из этих дискуссий толк, но пытаться точно стоит. В противном случае опять поснимают всех нормальных кандидатов, и Собянин получит карманную думу. А мы рискуем снова оказаться на обочине и бесконечно спорить, надо ли в этот раз портить бюллетень или бойкотировать выборы.

Почитайте тезисы моего выступление на круглом столе.

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1. Фундаментальная проблема выборов в России — безальтернативность. Последняя региональная кампания показала общественный запрос на политическую конкуренцию. Но удовлетворить этот запрос в сложившейся ситуации невозможно.

2. Законодатель обложил избирательную систему многочисленными барьерами. Конкуренция на выборах снижается, и власть занимается не борьбой за голоса избирателей, а искусственным повышением явки. Если бы оппозиция могла свободно участвовать в выборах, не было бы и проблемы с явкой. Реальная политическая борьба является достаточным мотиватором для избирателя, чтобы прийти на участки.

3. Доходит до смешного. В Москве на фоне по сути безальтернативных выборов мэра Сергей Собянин обращается к избирателям с призывом прийти на участки и хотя бы испортить бюллетень. Что это, если не показатель болезненного состояния института выборов?

4. Чтобы проблема начала решаться, необходимо законодательно облегчить доступ к выборам кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев. Предлагаю ряд таких мер.

5. Во-первых, снижение подписного барьера до 0,5% в одномандатных округах на выборах в региональные парламенты.

5.1. Нынешняя планка в 3% неоправданно высока. Например, на выборах в Мосгордуму независимый кандидат в округе должен собрать около 5 тысяч подписей. В то же время на прошлых выборах 61% кандидатов получил по итогам голосования меньше 5 тысяч голосов. А в целом ряде округов кандидатам хватало для победы примерно 10 тысяч голосов избирателей. Вдумайтесь: от независимого кандидата требуется собрать паспортные данные и подписи половины избирателей, необходимых для победы на выборах. Очевидно, что трехпроцентная подписная планка является заградительным барьером, который ограничивает избирательные права.

6. Во-вторых, необходимо освободить от сбора подписей на выборах в региональные парламенты муниципальных депутатов. Разумеется в том случае, если они баллотируются по округу, который включает район, где они уже избраны. 6.1. Логика предложения в следующем. Закон освобождает от сбора подписей на выборах регионального уровня кандидатов от парламентских партий. Предполагается, что их партии пользуются общественным доверием, уже доказали это на выборах и потому кандидаты регистрируются в уведомительном порядке. Но почему же этот критерий не распространяется на муниципальных депутатов? Ведь они тоже показали собственную состоятельность, доказали победой на местных выборах, что пользуются общественной поддержкой на своей территории.

6.2. Простой пример. Предположим, на выборы депутатов Мосгордумы решу выдвинуться я и кандидат от ЛДПР. В 2017 году мы оба участвовали в муниципальных выборах в Красносельском районе, и я набрал ровно в 10 раз больше голосов. Однако на городских выборах мне придется собирать огромное число подписей, а тот самый представитель ЛДПР будет зарегистрирован автоматически. Разве это справедливо?

7. Наконец, считаю правильным возвращение в закон нормы о денежном залоге. У кандидата или непарламентской партии должно быть право выбора: регистрироваться через сбор подписей или через внесение денежных средств.

7.1. Кто-то скажет, что материальный ценз на выборах аморален. Но это лукавство, потому что сбор подписей требует больших денег. По сути, это тот же денежный залог, только осложненный дополнительными организационными механизмами. А самое главное — высокий подписной барьер дает местным администрациям широкие возможности для снятия с выборов неугодных кандидатов.

8. До следующих выборов еще много времени, а значит можно успеть внести в законодательство необходимые изменения. Но для этого требуется общественное давление, потому что рассчитывать на добрую волю «Единой России» не приходится.