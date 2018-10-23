Григорий Явлинский: на пороге

Еще один «выдающийся политик современности», президент Трамп, заявил о выходе из ключевого Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Этот договор, подписанный СССР и США в 1987 году, существенно снизил вероятность большой войны в Европе. В случае прекращения действия договора опять произойдет размещение таких американских ракет, как «Першинги», но теперь уже в Восточной Европе — в Румынии, Болгарии, Польше и даже странах Балтии, а возможно, и в Украине или Грузии, с временем подлета, исчисляемым несколькими минутами. Очевидно, что для России это исключительно неприятно, и, если развал ДРСМД все же состоится, это будет означать крах всей оборонной стратегии России.

Сегодня наша геостратегическая ситуация объективно намного сложнее и хуже, чем была в 1987 году: уже нет ни Варшавского договора, ни СССР. Вследствие полного провала российской внешней политики у России нет партнеров среди ядерных держав и, вообще, верных военно-политических союзников. Спровоцированное Путиным военное соперничество потребует колоссальных затрат, тогда как российская экономика сегодня, по сравнению со странами НАТО, очень небольшая и далеко не на подъеме. Вот почему Договор о РСМД для России сегодня намного важнее, чем 30 лет назад.

Вместо того чтобы бряцать ядерным оружием и обсуждать, кто «сдохнет», а кто «в рай попадет», надо сделать все возможное для сохранения ДРСМД. Это значит выступить с технически продуманными предложениями по новым мерам контроля и предотвратить распад всей системы контроля над вооружениями. Сделав такой ход, Россия не просто ответит Трампу, но возьмет в свои руки инициативу обсуждения одного из важнейших вопросов безопасности современного мира, в решении которого заинтересована прежде всего наша страна. Лидеры ЕС и ближайшие партнеры США по НАТО определенно не хотят разрушения ДРСМД и будут способствовать реализации конструктивных предложений. Для этого, конечно, придется вспомнить, что дипломатия — это не оголтелая пропаганда и не бесконечные попытки удовлетворения личных амбиций, а профессиональная работа по защите реальных национальных интересов.

Все это очень серьезно, потому что мы на пороге развала всей договорно-правовой системы контроля над ядерным оружием. Это касается и нынешнего Договора СНВ, и других соглашений — Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если такие переговоры не начнутся, то как минимум новый цикл гонки вооружений в этой области окончательно лишит Россию перспектив развития.

Вот о чем, кстати говоря, должны были быть июльские переговоры в Хельсинки (см. статью «Политика голых королей», июль 2018). Путин назвал их «содержательными», Трамп — «продуктивными». Но сегодня абсолютно очевидно, что в нынешних российско-американских отношениях нет ни содержания, ни продуктивности.

Мы реально на пороге большой опасности. Что за порогом, подумайте сами…

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