В США обсуждают пересмотр договора СНВ-3

В администрации США рассматривают вариант пересмотра американо-российского договора СНВ-3, о сокращении ядерных арсеналов государств.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации, передает «Интерфакс».
Он отметил, что возможность продления СНВ-3 также допускается, однако, подобный вариант «маловероятен».
Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, он вступил в силу в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.