В США обсуждают пересмотр договора СНВ-3

В администрации США рассматривают вариант пересмотра американо-российского договора СНВ-3, о сокращении ядерных арсеналов государств.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации, передает «Интерфакс».

«У нас все еще нет определенной позиции по этому поводу, но на рассмотрении есть несколько вариантов, включая пересмотр договора», — сказал собеседник газеты.

Он отметил, что возможность продления СНВ-3 также допускается, однако, подобный вариант «маловероятен».

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, он вступил в силу в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора - десять лет, до 2021 года.