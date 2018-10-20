Дмитрий Гудков: мы придем на Лубянку

Мы прекрасно понимаем, что за строительные работы мешают провести ежегодное «Возвращение имен» на Лубянке. Это заново строят тюрьму. Для всех нас. Укрепляют ее гранитом, закупают деревья за сотни тысяч, чтобы высадить по периметру. И фонарей, фонарей побольше!

ФСБ очень не хочется слышать имена убитых их предшественниками. Они думают, что это - их город. Город чекистов и «космонавтов», город чепиг и мишкиных. А кто не согласен - идите отсюда. Пока на Садовое кольцо. А в следующем году и за МКАД. В конце концов, убивали они везде, и отослать в Бутово можно тоже - с глаз долой.

Нет. Мы не просим, а требуем оперативно завершить «благоустройство», чтобы 29 октября «Возвращение имен» могло состояться. Пусть в окнах здания на Лубянке затыкают уши - мы будем говорить.

Этот город - наш, его жителей. Эти жертвы террора - наши близкие, пусть порой не по крови.

Мэр Москвы, «победивший» на выборах, должен прямо сейчас решить, с кем он: с горожанами или убийцами. Этот выбор не подтасовать.

Мы придем на Лубянку.

Дмитрий Гудков

Члены Совета московского отделения «Партии перемен» и муниципальные депутаты Москвы

Александр Соловьев

Эльвира Вихарева

Дмитрий Клочков

Рамиля Ибрагимова

Павел Ярилин

Александр Нахимсон

Алексей Власов

Андрей Мирошниченко

Алексей Виленц

Евгения Ремизова

Илья Бер

Призываю всех коллег – и депутатов, и горожан – поддержать наше обращение.