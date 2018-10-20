США предъявили россиянке обвинение во вмешательстве в выборы, РФ связала это с желанием ввести новые санкции

Минюст США предъявил обвинения в сговоре с целью повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США и президентских выборов в 2016 году россиянке Елене Хусяйновой. В Москве обвинения назвали клеветой с целью ужесточить санкции.

Она работала главным бухгалтером проекта «Лахта», который финансировал российский бизнесмен Евгений Пригожин, сообщили в Минюсте США. Проект «Лахта» включает в себя несколько отделов, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию в Российской Федерации и другие, ориентированные на иностранную аудиторию в Соединенных Штатах, Еврсоюзе, Украине и других странах.