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США предъявили россиянке обвинение во вмешательстве в выборы, РФ связала это с желанием ввести новые санкции

20.10.2018

Минюст США предъявил обвинения в сговоре с целью повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США и президентских выборов в 2016 году россиянке Елене Хусяйновой. В Москве обвинения назвали клеветой с целью ужесточить санкции.

Она работала главным бухгалтером проекта «Лахта», который финансировал российский бизнесмен Евгений Пригожин, сообщили в Минюсте США. Проект «Лахта» включает в себя несколько отделов, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию в Российской Федерации и другие, ориентированные на иностранную аудиторию в Соединенных Штатах, Еврсоюзе, Украине и других странах.

Проект «Лахта» включает в себя несколько подпроектов, некоторые из них рассчитаны на внутреннюю российскую аудиторию, остальные — на аудиторию в Соединенных Штатах, в Евросоюзе и на Украине, уверены в Вашингтоне. Хусяйнова занималась документами, в которых есть информация о расходах на оплату работы активистов, рекламу в социальных сетях, регистрацию доменных имен, покупку прокси-серверов и продвижение новостных сообщений в социальных сетях.

С января 2016 года по июнь 2018-го бюджет проекта составил более $35 млн, утверждают в Минюсте США. Часть этих денег пошла на финансирование деятельности в США. 

Предполагаемый заговор, в котором Хусейнова, как утверждается, сыграла центральную роль финансового управления, стремился вести то, что она называла «информационной войной против Соединенных Штатов». 

В Москве обвинения назвали клеветой.

«Уже не раз отмечали, что речь идет о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию. Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной «доказательной базой». Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции», — сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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