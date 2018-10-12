Глава Совета Европы призвал не допустить выхода РФ из организации

Ягланд считает, что Совет Европы должен найти решение по вопросу членства РФ, передает РБК. По его мнению, Европа нуждается в России, а Россия — в Европе. Генсек рассказал, что проинформировал комитет министров 47 государств — членов Советов Европы о подготовке бюджета на 2019 года без учета финансового взноса с российской стороны. При это Ягланд подчеркнул, что речь не идет о том, что организации нужны российские деньги.
«Мое мнение хорошо известно: Россия является частью Европы и занимает свое место в этой уникальной общеевропейской организации. Мы нужны друг другу», — заявил генсек.
Ягланд напомнил, что членство в Совете Европы хорошо сказывается на развитии бизнеса, культурных связей, торговли, спорта и помогает бороться с терроризмом и преступностью.
После присоединения Крыма делегация России лишилась права голоса и участия в заседаниях уставных органов Совета Европы, а также права участвовать в мониторинговой деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 2017 году делегация из Москвы прекратила выплачивать членские взносы. В Совете Федерации в сентябре заявили, что в России зреет решение о выходе из организации.