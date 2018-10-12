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Глава Совета Европы призвал не допустить выхода РФ из организации

12.10.2018

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал не допустить выхода России из организации.

Ягланд  считает, что Совет Европы должен найти решение по вопросу членства РФ, передает РБК. По его мнению, Европа нуждается в России, а Россия — в Европе. Генсек рассказал, что проинформировал комитет министров 47 государств — членов Советов Европы о подготовке бюджета на 2019 года без учета финансового взноса с российской стороны. При это Ягланд подчеркнул, что речь не идет о том, что организации нужны российские деньги.

«Мое мнение хорошо известно: Россия является частью Европы и занимает свое место в этой уникальной общеевропейской организации. Мы нужны друг другу», — заявил генсек.

Ягланд напомнил, что членство в Совете Европы хорошо сказывается на развитии бизнеса, культурных связей, торговли, спорта и помогает бороться с терроризмом и преступностью.

После присоединения Крыма делегация России лишилась права голоса и участия в заседаниях уставных органов Совета Европы, а также  права участвовать в мониторинговой деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы. В 2017 году делегация из Москвы прекратила выплачивать членские взносы. В Совете Федерации в сентябре заявили, что в России зреет решение о выходе из организации.

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