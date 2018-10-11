Михаил Ходорковский о хулигане и Кадырове

Рамзана Кадырова возмутило видео, где некий оставшийся за кадром чеченец со словами «Ахмат — сила» бросает банку от энергетика в другого пассажира, а именно в сидящего напротив него молодого человека.
«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! <...> Итак, у тебя есть всего несколько часов, чтобы отозваться! Иначе будешь горько жалеть!», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.
• Кадыров о правозащитниках: «Мы тоже вводим санкции против всех и всего, что мешает мирной жизни нашего народа! Раз я не имею права поехать в Европу и на Запад, я говорю: их сотрудники, называющие себя правозащитниками, не имеют права ходить по моей территории! Официально заявляю правозащитникам: после окончания суда <над Оюбом Титиевым> Чечня [станет] для них запретной территорией, также как и для террористов, экстремистов. Потому что эти «правозащитники» являются провокаторами» («Комерсант», август 2018)
• Кадыров об ответственности родственников: «Я официально заявляю, что пришел конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать!.. Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом» (Slon.ru, декабрь 2014)
• Кадыров об оппозиции: «Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя Президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого» («Эхо Москвы», январь 2016)
Кстати, Кадырову и самому есть откуда черпать вдохновение и на кого равняться. Ну, вы помните: «Если нападают извне, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Так что обычаев и традиций у трамвайных хамов хоть отбавляй. Берегите себя!