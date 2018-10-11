Михаил Ходорковский о хулигане и Кадырове

Рамзана Кадырова возмутило видео, где некий оставшийся за кадром чеченец со словами «Ахмат — сила» бросает банку от энергетика в другого пассажира, а именно в сидящего напротив него молодого человека.

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! <...> Итак, у тебя есть всего несколько часов, чтобы отозваться! Иначе будешь горько жалеть!», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Распоясавшийся хулиган, кстати, вскоре действительно объявился и, кажется, по бумажке извинился на камеру «за свой недостойный поступок». Только ведь дело тут не только и даже не столько в нем. Потому что агрессивный чеченец, с вызовом выкрикивающий «Ахмат – сила», в первую очередь вызывает сегодня страх не сам по себе, а как некий полномочный представитель опасного кадыровского всевластия. Сам хулиган, кстати, считывал эти расклады ровно так же — и поэтому сейчас он, видимо, пребывает в плену двух чувств: первое — недоумение (что я сделал не как Рамзан), второе — страх (против меня вдруг оказалась система, своей приобщённостью к которой так приятно было пугать всех остальных). Так что Кадыров, конечно, прав, когда говорит, что хулиган «не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи». Вот только другим традициям и обычаям транспортная шпана следовала исключительно прилежно. Напомним о чем речь:

• Кадыров о правозащитниках: «Мы тоже вводим санкции против всех и всего, что мешает мирной жизни нашего народа! Раз я не имею права поехать в Европу и на Запад, я говорю: их сотрудники, называющие себя правозащитниками, не имеют права ходить по моей территории! Официально заявляю правозащитникам: после окончания суда <над Оюбом Титиевым> Чечня [станет] для них запретной территорией, также как и для террористов, экстремистов. Потому что эти «правозащитники» являются провокаторами» («Комерсант», август 2018)

• Кадыров об ответственности родственников: «Я официально заявляю, что пришел конец времени, когда говорили, что родители не отвечают за поступки сыновей или дочерей. В Чечне будут отвечать!.. Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом» (Slon.ru, декабрь 2014)

• Кадыров об оппозиции: «Люди, о которых раньше никто ничего не слышал, из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя Президенту России Владимиру Путину. Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого» («Эхо Москвы», январь 2016)

Кстати, Кадырову и самому есть откуда черпать вдохновение и на кого равняться. Ну, вы помните: «Если нападают извне, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется». Так что обычаев и традиций у трамвайных хамов хоть отбавляй. Берегите себя!

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