Алексей Венедиктов: ингуши от межевания реально выигрывают

1. Граница между республиками никогда официально не межевалась.

2. Границы муниципальных районов определялись местными актами, но во всех постановлениях всегда включался пункт, что «границы муниципальных образований не являются границами субъектов федерации, которые будут определены отдельно в соответствии с федеральным законодательством».

3. Ингуши от межевания реально выигрывают.

А) по северным районам с согласия жителей местных сел с обеих сторон республики обмениваются ровно по 1800 Га.

Б) по южным районам (федеральный Бамутский заповедник): исторически деление между республиками шло по берегам реки Фортанги. Сейчас в результате предлагаемого размена у Ингушетии будет + 7190 Га. МПР России переводит эти 7190 Га из фед.Бамутского заповедника в фед.Сунжеский заповедник.

4. Нефть: высокосернистая, добывать нерентабельно. Скважины затомпонированы в 1932-34 гг. По итогам предлагаемого раздела на территории Ингушетии окажется 16 из 19 скважин.