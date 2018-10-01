Георгий Сатаров: смех как прелюдия трагедии

Обратите внимание: череда фарсов, вызывающих последнее время наш смех, разыгрывается всегда на двух сценах – главная сцена пространство виртуальной реальности, образуемое телевидением и Интернетом. Вспомогательная сцена – реальная жизнь. На этой реальной сцене (видимой нами не целиком) горят люди, падают сбитые самолеты с нашими военными, герои Путина травят людей и т.д. и т.п. (этот список можно продолжать бесконечно). Происходящее на главной сцене вызывает презрительный (хотя и раскатистый) смех. Зрителям древнегреческих трагедий, сидевших на каменных скамьях амфитеатров, гибель людей не показывали, она происходила за задником сцены, а хор комментировал происходящее. В наследство мы получили и то, и другое: мы видим гибель и слышим хор комментаторов. И смех, вызываемый ими, глушит впечатление от содержания реально происходящего. И этот наш смех – прелюдия новых трагедий.

То, что действия российской власти систематически и с нарастающей частотой приводит к трагедиям стало совершенно привычным. И эта привычка – уже трагедия. То, что эта власть каждый раз после очередного провала рвется в виртуальное пространство, чтобы объяснить, что ничего не было, или что «это они, а не мы», или что «сам дурак» и т.п., довольно ясно. Они отчетливо ощущают свою неэффективность и даже беспомощность на сцене реальной жизни и потому хватаются за то, что давно считали их универсальной отмычкой, решающей все проблемы: «Ящик для идиотов». Они рвутся на сцену виртуальной реальности. И обломы, сплошные обломы. Причина в том, что они не поняли очень важного. Сейчас объясню.

Если отвлечься от разнообразных и интересных частностей, связанных с чередой трагедий, вызванных действиями власти, и попытаться найти их общий знаменатель, то он, как мне представляется вот в чем. Я сейчас скажу, а вы не торопитесь отрицать. Просто повспоминайте и подумайте.

Давно закончился период тотальной халтуризации, начинавшейся с власти (и, увы, вызывавшей метастазы в общество). Я писал об этом давно, не буду повторяться. Следующая неизбежная фаза нарастающей неограничиваемой халтуры – деградация. Сейчас мы видим апогей этой фазы. И вот что важно, и халтура, и деградация не знают границ. В конце концов они заражают святое – броню режима, включая армию и СМИ.

Я излагаю упрощенную схему. Например, я не говорил о коррупции, которая интереснейшим образом вписывается в эти процессы. Например, она, одной стороны, является катализатором этих процессов, а с другой – становится их жертвой, когда деградируют и гибнут серьезные коррупционные схемы.

Что же дальше? – спросите вы. А дальше – распад. И тогда будет не до смеха.

P.S. Прошу прощения у подписчиков за долгое молчание. Был занят своим здоровьем. Сейчас все нормально.

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