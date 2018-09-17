Алексей Навальный о голосовании в Приморье: призываю всех немедленно выйти на улицу

Это просто невыносимо. Вчера вечером слышу по радио, играющему в камере: после подсчета 80% бюллетеней на выборах губернатора Приморья побеждает кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, он обгоняет единоросса на 6%.

Мы с сокамерниками радостно обсудили, как классно жители Приморья нахлобучили Партию Жуликов и Воров.

Я еще сказал всем, что в СМИ писали, что приморский Тарасенко — самый важный для Путина из всех кандидатов от власти, кто не смог «победить» (смухлевать) в первом туре, его какой-то любимчик. Поэтому для его победы Кремль пойдет на любой мухлеж. Поэтому там и выборы назначили не на 23 сентября, как везде, а на 16-е.

Легли спать. Утром просыпаемся — хоп — единоросс «победил».

Они и СМИ контролируют, и кандидатов сами отбирают, и за лайки сажают, а все равно победить на выборах не могут. Вот только так, тупо переписав протоколы в 5 часов утра.

Откровенная и наглая фальсификация результатов выборов в Приморском крае — прямое оскорбление не только жителей этого региона, но и всей страны.

Это уже даже не просто фальсификации — к ним мы привыкли, это демонстративное глумление над людьми.

Нельзя это терпеть.

1. Я призываю всех жителей Владивостока приходить сегодня и каждый день на площадь перед зданием администрации. А в субботу собрать там весь город и не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как рисовали единороссы.

2. Я призываю жителей других городов Приморья ехать во Владивосток и принимать участие в акциях протеста или организовывать их в своих городах.

3. Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия — неважно совершенно, какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди. Значит, именно он должен стать губернатором и никто другой.

4. Призываю депутатов Госдумы от КПРФ приехать и оставаться на площади вместе с людьми, защищая их.

5. Не надо бояться разгонов и задержаний. Ну сколько людей можно задержать и отправить под арест во Владивостоке? Ну, тысячу. На их место придет десять тысяч.

Помните, что на самом деле сотрудники МВД возмущены фальсификациями так же, как и все остальные.

6. Я призываю ни в коем случае не верить ЦИКу и лживой ведьме Памфиловой. Все это «вы пришлите нам жалобы, мы посмотрим и примем решение» — уловка и обман. Затянуть время и потом сделать губернатором единоросса не мытьем, так катаньем. Если бы ЦИК нормально работал, то никакие митинги были бы не нужны.

7. Призываю жителей Владимирской области, Хакасии и Хабаровского края сделать все, чтобы прокатить единороссов в своих регионах еще сильнее, чем в Приморье.

8. Призываю всех жителей страны оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, а, если понадобится, то и выйти на улицы за них. Это не их выборы украли, это украли у всей страны.

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