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Петра Верзилова отправят на лечение в Германию

15.09.2018

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова отправят на лечение в Германию. Накануне он пришел в себя.

Как рассказала Русской службе Би-би-си девушка Верзилова Вероника Никульшина, Петра перевезут в Берлин спецбортом, лечением Петра будет заниматься врач, который является другом его отца.

11 сентября издатель «Медиазоны» попал в реанимацию московской больницы имени Бахрушиных после того, как стал терять зрение,а потом речь и способность двигаться. Врачи подозревали отравление медицинскими препаратами, но близкие Верзилова заявили, что он ничего не принимал. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского. Накануне Петр пришел в сознание.

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