Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова отправят на лечение в Германию. Накануне он пришел в себя.

Как рассказала Русской службе Би-би-си девушка Верзилова Вероника Никульшина, Петра перевезут в Берлин спецбортом, лечением Петра будет заниматься врач, который является другом его отца.