Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова отправят на лечение в Германию. Накануне он пришел в себя.
Как рассказала Русской службе Би-би-си девушка Верзилова Вероника Никульшина, Петра перевезут в Берлин спецбортом, лечением Петра будет заниматься врач, который является другом его отца.
11 сентября издатель «Медиазоны» попал в реанимацию московской больницы имени Бахрушиных после того, как стал терять зрение,а потом речь и способность двигаться. Врачи подозревали
отравление медицинскими препаратами, но близкие Верзилова заявили, что он ничего не принимал. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского. Накануне Петр пришел
в сознание.