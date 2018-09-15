Номер телефона Александра Петрова оказался номером Минобороны

По номеру Александра Петрова, указанному в документах ФМС, отвечает Минобороны. Об этом сообщили журналисты ABC News и Independent Патрик Ривел и Оливер Кэррол.
В Twitter оба написали, что взяли номер из публикации «Новой газеты», которая вышла после расследования Bellingcat и The Insider. В обоих случаях журналистам ответили, что они попали в приемную министерства обороны. После вопроса одного из них о том, работает ли в этом ведомстве Александр Петров, трубку повесили.
Великобритания подозревает Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. После того, как о них стало известно, Владимир Путин заявил, что Кремлю известны их личности, и призвал «выйти и самим все рассказать». Петров и Боширов дали
интервью RT, в котором сказали, что были в Солсбери с туристическими целями. На следующий день вышло
расследование Bellingcat и The Insider, которые нашли в базах ФМС документы на Петрова с пометкой «совершенно секретно». Кроме того, «Новая газета» сообщила
, что в выписке из ФМС на Петрова указан номер Минобороны.