Номер телефона Александра Петрова оказался номером Минобороны

По номеру Александра Петрова, указанному в документах ФМС, отвечает Минобороны. Об этом сообщили журналисты ABC News и Independent Патрик Ривел и Оливер Кэррол.

В Twitter оба написали, что взяли номер из публикации «Новой газеты», которая вышла после расследования Bellingcat и The Insider. В обоих случаях журналистам ответили, что они попали в приемную министерства обороны. После вопроса одного из них о том, работает ли в этом ведомстве Александр Петров, трубку повесили.