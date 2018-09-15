Комитет WADA рекомендовал восстановить в правах Российское антидопинговое агентство

Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию рекомендовал восстановить РУСАДА в правах. Рекомендация направлена исполнительному комитету организации.

В пресс-релизе агентства говорится, что решение принято после получения письма из российского министерства спорта. Чиновники WADA остались удовлетворены тем, что ведомство признало выявленные проблемы. Это было одним из требований для восстановления РУСАДА в правах. Теперь от России требуется допустить международных экспертов к некоторым пробам в московской лаборатории. Окончательное решение будет принято на заседании 20 сентября.