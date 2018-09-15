Удальцова освободили из-под ареста

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова освободили из-по ареста. Он провел в спецприемнике 31 день.

Удальцов рассказал «Интерфаксу», что решение суда стало для него неожиданным. Координатор «Левого фронта» сказал, что будет требовать компенсацию за лишний день ареста. После освобождения он прекратит голодовку, так как она была связана с арестом. Также Удальцов сказал, что обжалует решение об административном надзоре.