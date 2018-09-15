Удальцова освободили из-под ареста

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова освободили из-по ареста. Он провел в спецприемнике 31 день.
Удальцов рассказал «Интерфаксу», что решение суда стало для него неожиданным. Координатор «Левого фронта» сказал, что будет требовать компенсацию за лишний день ареста. После освобождения он прекратит голодовку, так как она была связана с арестом. Также Удальцов сказал, что обжалует решение об административном надзоре.
14 августа суд арестовал Сергея Удальцова на 30 суток по делу о повторном нарушении порядка проведения митингов. Координатор «Левого фронта» объявил сухую голодовку из-за несогласия с этим решением. За время, проведенное под стражей, его трижды госпитализировали. 12 сентября суд добавил к сроку ареста четыре дня, проведенные в больнице. На следующий день на заседании Удальцову на три года запретили
выезжать за пределы Москвы и Московской области и участвовать в митингах и шествиях. Также суд отменил
дополнительные дни, добавленные к сроку ареста.