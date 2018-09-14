ЦБ повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%. ЦБ повышает ставку впервые с 2014 года.

На сайте ведомства сообщается, что также принято решение продлить мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. Этот запрет ввели в августе из-за резкого снижения курса рубля.

На фоне решения ЦБ рубль идет вверх. Сегодняшнее значение российской валюты стало пиковым с начала сентября. После известия о повышении ключевой ставки стоимость рубля составляет 68,28 за доллар, один евро стоит 79,95 рублей. На этом уровне курсы зафиксированы на выходные и понедельник.

Участники рынка, опрошенные Reuters, говорят, что не ожидали повышения ключевой ставки и теперь рубль может продолжить укрепляться до конца 2018 года. Поддержкой российской валюте может стать начало российского налогового периода, пик которого приходится на 25 сентября. Против рубля могут сыграть ожидания введения очередных антироссийских санкций.