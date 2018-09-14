Российских агентов подозревают в попытке проникнуть в лабораторию химоружия в Швейцарии

Российские агенты, возможно, вели наблюдение за швейцарской лабораторией Spiez, которая занимается ядерным, химическим и биологическим оружием.

Как пишет швейцарское издание Tages Anzeiger, мужчин задержали в Нидерландах в ходе спецоперации и выслали на родину. Правоохранительные органы подтвердили информацию об операции, заявив, что удалось предотвратить угрозу «критической инфраструктуре» Швейцарии. Представители лаборатории не стали комментировать данные об агентах, но сообщили о попытке кибератаки на объект в июне 2018 года.

Издание отмечает, что лаборатория Spiez фигурировала в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Глава российского МИД Сергей Лавров ссылался якобы на ее данные, когда заявлял, что атаку совершили не ядом класса «Новичок», а веществом BZ. Представители Spiez опровергали эту информацию.

Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении Скрипалей, несколько раз посещали Швейцарию. Tages Anzeiger отмечает, что не они являются теми агентами, о которых сообщили швейцарские правоохранительные органы.