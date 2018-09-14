Великобритания намерена замораживать подозрительные иностранные активы

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью активизирует действия, направленные на привлечение к ответственности иностранцев с вызывающими подозрение доходами.Об этом Financial Times рассказал директор подразделения ведомства по борьбе с экономической преступностью Дональд Тун, передает РБК.
Власти Великобритании хотят расширить действие ордера на арест богатств неустановленного происхождения. Сейчас ордер позволяет конфисковать имущество, если его владелец не может объяснить, каким законным образом он его приобрел. Теперь Лондон хочет замораживать в Великобритании и подозрительные активы, рассказал Тун, отметив, что изучают и дорогостоящие российские активы.