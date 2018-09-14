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Манафорт пошел на сделку со следствием

14.09.2018

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предварительно согласился на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году.

Как сообщает телеканал ABC, ссылаясь на свои источники, остается неясным, согласился ли Манафорт сотрудничать со следствием или согласен признать свою вину на суде, чтобы избежать стресса и расходов на судебное разбирательство.

Сделка Манафорта с Мюллером касается обвинений в отмывании денег, препятствовании отправлению правосудия, нарушении закона о раскрытии информации о лоббировании, отмечает The New York Times.

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