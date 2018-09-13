США анонсировали новые санкции против России

«Мы готовы имплементировать второй раунд санкций. Мы хотим добиться того, чтобы мы могли совершать инспекции, чтобы нас заверили, что не будут использовать нервно-паралитические вещества против собственных граждан. Если мы этого не увидим… Второй раунд санкций обязателен к исполнению. Они будут введены», — сказала Сингх, заявив, что Россия не позволила США провести инспекцию объектов на предмет уничтожения химического оружия, передает РБК.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Великобритании. Лондон обвинил в покушении Москву, заявив, что для отравления использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». С обвинениями согласились ЕС и США.
США анонсировали санкции за применение химического оружия в августе. Первый пакет ограничений вступил в силу с 27 августа: введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Спустя три месяца после этого власти США могут ввести второй пакет санкций. Это произойдет, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.