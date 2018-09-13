МИД Британии раскритиковал интервью Петрова и Боширова

Британский МИД назвал интервью, которое дали подозреваемые в отравлении Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров, лживым и искажающим информацию.

На запрос ТАСС в ведомстве ответили, что продолжают считать этих людей основными подозреваемыми и офицерами ГРУ.

«Мы многократно просили Россию отчитаться о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня, как мы и предвидели, они ответили путем умышленного искажения и лжи», — сказали там.

Также на интервью Петрова и Боширова отреагировал депутат британского парламента от Солсбери Джон Глен. В Twitter он написал, что рад тому, что у мужчин была возможность «ознакомиться с достопримечательностями мирового класса, которые предлагает Солсбери». «Однако очень странно, что они приехали всего на два дня и при этом везли в багаже «Новичок», — написал депутат. По его словам, заявления, сделанные на интервью, не совпадают с данными британской разведки.

Петров и Боширов дали первое интервью сегодня телеканалу RT. В нем они заявили, что не причастны к отравлению Скрипалей и приехали в Солсбери по совету друзей как туристы. Фотографии мужчин были опубликованы 5 сентября, по данным Скотленд-Ярда, именно они нанесли яд на ручку двери дома Скрипаля.