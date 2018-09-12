Илья Яшин о Рамзане Кадырове, который поддержал генерала Золотова

Читаю на «Эхе Москвы» комментарий Рамзана Кадырова к вчерашнему заявлению генерала Золотова, который предложил Навальному подраться. «Что-то мне подсказывает, что этот человек не примет вызова, — пишет Кадыров. — Ведь здесь вопрос не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа».
Как интересно. Я вот хочу напомнить Рамзану одну историю.
В октябре 2015 года Жанна Немцова ходатайствовала в Следственный Комитет о вызове Кадырова на допрос по уголовному делу об убийстве её отца. К тому моменту уже были задержаны исполнители — они оказались бойцами чеченского батальона «Север», по сути личной гвардии Рамзана.
Следователи ходатайство отклонили, а сам Кадыров позволил себе поглумиться над дочерью моего убитого друга. Прекрасно зная, что Жанна уехала из России по соображениям безопасности, он фамильярно пригласил её «выпить чаю» в Грозный. «У нее отца убили, моего тоже убили. Такая жизнь, что поделать», — сказал тогда Рамзан.
После этого я написал Кадырову открытое письмо, в котором заявил о готовности приехать в Грозный на встречу с ним, вместо Жанны. Я сообщил, что считаю его причастным к убийству Бориса Немцова, и рассказал, что работаю над докладом, посвященном его криминальной деятельности.
Позволю себе процитировать то письмо: «В октябре вы пригласили «на чай» Жанну Немцову, после того как она потребовала вызвать вас на допрос по делу об убийстве её отца. Я готов приехать в Грозный, предлагаю вам встретиться со мной. Без чая и прочих сантиментов — открыто и публично. У меня есть ряд вопросов, которые вам точно не понравятся. И я хочу задать эти вопросы, глядя вам в глаза. Давайте поговорим, как мужчина с мужчиной».
И что в итоге? Кадыров проявил благородство и силу духа?
Несколько дней он молчал. Потом назвал меня «смешным чуваком» — вроде как отшутился. Однако вопросы, которые я собирался задать Рамзану, так и остались без ответа.
Они опубликованы в моем докладе, который посвящен кадыровскому режиму: https://www.putin-itogi.ru/f/Ugroza-Doklad-IlyaYashin.pdf
Оригинал
Как интересно. Я вот хочу напомнить Рамзану одну историю.
В октябре 2015 года Жанна Немцова ходатайствовала в Следственный Комитет о вызове Кадырова на допрос по уголовному делу об убийстве её отца. К тому моменту уже были задержаны исполнители — они оказались бойцами чеченского батальона «Север», по сути личной гвардии Рамзана.
Следователи ходатайство отклонили, а сам Кадыров позволил себе поглумиться над дочерью моего убитого друга. Прекрасно зная, что Жанна уехала из России по соображениям безопасности, он фамильярно пригласил её «выпить чаю» в Грозный. «У нее отца убили, моего тоже убили. Такая жизнь, что поделать», — сказал тогда Рамзан.
После этого я написал Кадырову открытое письмо, в котором заявил о готовности приехать в Грозный на встречу с ним, вместо Жанны. Я сообщил, что считаю его причастным к убийству Бориса Немцова, и рассказал, что работаю над докладом, посвященном его криминальной деятельности.
Позволю себе процитировать то письмо: «В октябре вы пригласили «на чай» Жанну Немцову, после того как она потребовала вызвать вас на допрос по делу об убийстве её отца. Я готов приехать в Грозный, предлагаю вам встретиться со мной. Без чая и прочих сантиментов — открыто и публично. У меня есть ряд вопросов, которые вам точно не понравятся. И я хочу задать эти вопросы, глядя вам в глаза. Давайте поговорим, как мужчина с мужчиной».
И что в итоге? Кадыров проявил благородство и силу духа?
Несколько дней он молчал. Потом назвал меня «смешным чуваком» — вроде как отшутился. Однако вопросы, которые я собирался задать Рамзану, так и остались без ответа.
Они опубликованы в моем докладе, который посвящен кадыровскому режиму: https://www.putin-itogi.ru/f/Ugroza-Doklad-IlyaYashin.pdf
Оригинал