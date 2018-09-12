Леонид Волков — об "обнаружении" подозреваемых в отравлении в Солсбери

Извините, я что-то совсем перестал понимать.

Итак, Петров и Боширов живы и легитимны. Недельку подготовятся, выучат показания, и обо всем расскажут. Мы знаем, кто они такие, обычные российские граждане. Ноу криминалити.

Но есть нюансы.

У меня и у моего сына Марка номера загранпаспортов отличаются одной, последней цифрой — я одновременно заполнял заявления на Госуслугах и получал эти паспорта в одном отделении ФМС в один день. А Петров и Боширов? Разве этот факт сам по себе не доказывает, что это вымышленные имена?

Аккаунтам Боширова в соцсетях, которые нашла Фонтанка, больше пяти лет. То есть эти вымышленные имена используются уже много лет.

И если это простые граждане, никакие не «специальные», то что выходит: несколько лет подряд два гражданина по фальшивым документам по несколько раз в год пересекают государственную границу Российской Федерации, и сама великая и ужасная Пограничная служба самой великой и ужасной Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации мышей не ловит? И вот Владимир Владимирович Путин это утверждает?

То есть ладно все «патриоты» и Ольгино, которые нам неделю рассказывали, что британцы все выдумали и Петрова и Боширова не существует, теперь обтекают говном. Это пусть: у них работа такая, говном обтекать.

Но ведь и версия Владимира Владимировича Путина ничем не лучше. Ну то есть «испанский диспетчер» — это, в каком-то смысле, шаг вперед по сравнению с «мертвыми телами», но все равно уж очень слабенькая версия. И тем, кто ее фронтует, тоже предстоит посидеть в луже, потому что ничего не стыкуется.

Так вот, это что-то новенькое и странное: для озвучивания версий «мертвых тел», «испанского диспетчера», «украинского штурмовика» и прочих все-таки задействовали разных штатных говноедов, Владимир Владимирович лично не впрягался. А тут впрягся. Что происходит-то?