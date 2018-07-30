АФК «Система» высвободила из залога контрольный пакет «Детского мира»

АФК «Система подписала соглашения о сотрудничестве с банком «Открытие» и привлекла кредит в размере 15 млрд рублей для погашения другого кредита и высвобождения из залога акций «Детского мира».

«Используя этот кредит и собственные средства в размере 5 млрд руб., Корпорация завершила погашение кредита в размере 40 млрд руб., организованного Российским фондом прямых инвестиций и предоставленного «Газпромбанком» в феврале 2018 года для исполнения обязательств по мировому соглашению с АНК «Башнефть», НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан», — говорится в сообщении компании.

Вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков отметил, что привлечение кредита позволяет снять залоговое обеспечение с пакета акций ПАО «Детский мир» (52,099%).