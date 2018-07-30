Патриарх Кирилл сменил руководителя церковной фабрики

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил исполняющим обязанности генерального директора художественно-производственного объединения «Софрино» Григория Антюфеева, сообщает «Интерфакс».

Прежний гендиректор Евгений Пархаев, руководивший предприятием с 1987 года, был освобожден патриархом от всех должностей, занимаемых в организациях РПЦ. РБК он сообщил, что согласен с решением патриарха.

«Я согласен с решением патриарха. Мне 77 лет, я уже 55 лет служу церкви, 40 лет был директором. Я уже устал», — рассказал Пархаев.«Софрино» выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь.