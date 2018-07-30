По делу о мошенничестве в НПО Лавочкина задержали адвоката

Фигуранта дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвоката Игоря Третьякова задержали в аэропорту Шереметьево куда он прилетел из Иркутска.

Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее в Следственном комитете заявили, что Третьяков скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Он говорил, что находится в отпуске и намерен вернуться в Москву «с чистой совестью».

Гендиректра НПО им. С.А. Лавочкина Сергея Лемешевского, его подчиненную Екатерину Аверьянову и адвоката Игоря Третьякова обвиняют в хищении 330 млн руб. у госкорпорации «Роскосмос». По версии следствия, руководство предприятия заключало фиктивные договоры с конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО. 26 июля Лемешевский и Аверьянова были арестованы на два месяца.